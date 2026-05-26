В Кирове ликвидируют незаконные свалки

Нарушителей могут привлечь к ответственности. Фото: администрация города Кирова.

Как сообщает администрация города Кирова, на днях все теруправления заключили с подрядчиками муниципальные контракты на вывоз стихийных свалок. На работы выделили более 9 миллионов рублей из городского бюджета.

В Нововятске уже приступили к ликвидации мусора. Специалисты убрали отходы рядом с домом №11а на улице Советской и садоводческим товариществом «Сельский строитель».

В Первомайском районе работы пройдут на 16 участках. Также более тысячи кубометров мусора вывезут из Ленинского и Октябрьского районов.