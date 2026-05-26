Кировчанка отдала мошенникам 20 млн рублей

Мошенники украли у жительницы Кирова 1961 года рождения 20 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

В мессенджере кировчанке позвонил неизвестный и представился сотрудником службы доставки. Собеседник заявил, что на имя горожанки поступил заказ, и попросил назвать код из смс. Женщина так и сделала. Далее она получила уведомление якобы о входе в личный кабинет на портале «Госуслуги» и номер телефона для связи со специалистом.

Кировчанка позвонила. Ей ответил якобы сотрудник Роскомнадзора. Новый собеседник рассказал, что на портале произошла утечка и теперь личные данные кировчанки попали в руки мошенников. Далее с женщиной связались «сотрудники ФСБ и Центрального банка».

«Они сообщили, что на женщину была оформлена генеральная доверенность, по ней преступники пытаются от ее лица перевести деньги украинским террористам», – говорится в сообщении.

Собеседники узнали, что кировчанка хранит у себя дома 20 млн рублей наличными. Угрожая обыском, лжесотрудник Центрального банка потребовал срочно «задекларировать» деньги и передать курьеру. Женщина так и сделала.