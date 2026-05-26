Подписка
НовостиПроисшествия26 мая 2026 11:00

В Нововятском районе Кирова на плотника упал кусок грунта

Мужчина получил тяжелые травмы
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Трагедия произошла при установке опорных столиков под железнодорожной инфраструктурой.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нововятском районе Кирова при выполнении строительных работ пострадал плотник. На мужчину обвалился кусок грунта.

Как сообщили в областной Гострудинспекции, инцидент случился на объекте «Транспортный переход под железнодорожной инфраструктурой по улице Советской». Рабочий в тот момент занимался установкой опорных столиков. Травмы, которые он получил, медики отнесли к категории тяжелых.

Государственная инспекция труда в Кировской области начала расследование несчастного случая. Заместитель руководителя ведомства А.Д. Логинов пояснил, что в ходе проверки специалисты установят точные обстоятельства и причины произошедшего.