Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 мая 2026 10:00

В Кирове собака напала на 8-летнего мальчика и укусила его за лицо

В Кировской области взыскали с владельца собаки 50 тысяч рублей за укус ребенка
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Прокурор обратился в суд в интересах пострадавшего, так как ребенок испытал физическую боль и страдания.

Прокурор обратился в суд в интересах пострадавшего, так как ребенок испытал физическую боль и страдания.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области прокуратура добилась компенсации морального вреда для ребенка. Инцидент случился 27 марта 2025 года у одного из жилых домов на улице 60 лет Комсомола в Кирове.

Как рассказали в ведомстве, собака напала на 8-летнего и укусила его в лицо. Оказалось, что хозяин животного бесконтрольно содержал пса. Ребенок испытал физическую боль и нравственные страдания.

Суд взыскал с владельца собаки компенсацию морального вреда. Сумма составила 50 тысяч рублей.