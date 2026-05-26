В Кирове собака напала на 8-летнего мальчика и укусила его за лицо

В Кировской области прокуратура добилась компенсации морального вреда для ребенка. Инцидент случился 27 марта 2025 года у одного из жилых домов на улице 60 лет Комсомола в Кирове.

Как рассказали в ведомстве, собака напала на 8-летнего и укусила его в лицо. Оказалось, что хозяин животного бесконтрольно содержал пса. Ребенок испытал физическую боль и нравственные страдания.

Суд взыскал с владельца собаки компенсацию морального вреда. Сумма составила 50 тысяч рублей.