В Афанасьевском районе из-за грозы загорелся дом: пострадал хозяин

В понедельник, 25 мая, в Афанасьевском районе из-за грозы загорелся дом, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области.

Инцидент произошел вечером в селе Бисерово. В жилом доме загорелся телевизор. Хозяин попытался потушить самостоятельно, но у него ничего не вышло. Пламя распространилось на крышу дома и хозпостройки.

На место прибыли пожарные. Они потушили огонь. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. На месте происшествия работали 11 человек и пять единиц техники.

«Мужчина получил ожоги, ему оказана медицинская помощь», – говорится в сообщении.

Госпитализация пострадавшему не потребовалась.

«Предполагаемая причина происшествия – грозовой разряд», – рассказали в министерстве.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что это первый пожар в Кировской области от грозы в 2026 году.