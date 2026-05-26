Жители Кировской области отправили на утилизацию 125 тонн автомобильных шин

В 2026 году жители Кировской области отправили на утилизацию в общей сложности 125 тонн автомобильных покрышек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Жители сдали на утилизацию более 125 тонн покрышек. Все шины собираются передать на Дмитровский завод РТИ. На этом предприятии из покрышек изготовят резиновую крошку.

«Благодаря переработке покрышек отходы получают вторую жизнь», – говорится в сообщении.

Как пояснили в кировском правительстве, это соответствует целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие». Принимать шины будут до 31 мая.