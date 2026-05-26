В Кирове на 45-м году жизни скончался актёр театра «Гротеск» Алексей Шубников

В Кирове ушел из жизни актер Алексей Шубников. Ему было всего 44 года. Печальную новость сообщили в народном камерном театре драмы «Гротеск», где он служил много лет.

Алексей пришел в театр совсем молодым, еще студентом. Потом отслужил в армии и снова вернулся на сцену. В «Гротеске» он играл главные роли в разных спектаклях, а одной из самых знаковых театр называет его работу в образе Бальзаминова.

Коллеги запомнили Алексея как талантливого, вдумчивого актера, доброго и эмоционального человека, отличного друга. В театре рассказали, что он очень любил Стивена Кинга, Булгакова и путешествия. С 2016 года Алексей не выходил на сцену, но всегда приходил на спектакли как зритель. В театре говорили, что им было очень важно услышать его мнение.

«Страшно и странно говорить слово "был". Кажется, еще вчера мы выходили с репетиции и обсуждали происходящее на сцене. А теперь его нет», - написали в «Гротеске»