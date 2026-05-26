Для более пяти тысяч 11-классников Кировской области прозвучал последний звонок

Сегодня в Кировской области для 19 тысяч школьников звучит последний звонок. Из 9-х классов выпускаются свыше 14 тысяч ребят, из 11-х - более 5 тысяч.

С этим праздником их поздравил губернатор Александр Соколов. Глава региона отметил, что выпускники прощаются со школой и открывают новую страницу жизни - полную возможностей, побед и свершений. Для каждого она будет своя, но всех объединит добрая память о школьных друзьях, мудрых учителях и их ценных уроках жизни.

Губернатор посоветовал выпускникам уметь принимать решения и отвечать за них, верить в свои силы, работать в команде. Он призвал их быть добрыми и отзывчивыми, любить и служить малой родине и своей стране. Соколов выразил надежду, что каждый найдет себя в жизни, достигнет намеченных целей и получит заслуженное признание, но при этом важно помнить: какой бы яркой ни была дорога, началась она в Кировской области.

Глава региона пожелал выпускникам мечтать, ставить перед собой большие цели и не бояться трудных путей.

- Именно вам строить настоящее и будущее нашего края. Верю в каждого из вас!, - подчеркнул он. Александр Соколов также поблагодарил всех педагогов и родителей и пожелал ребятам удачи на экзаменах.