В Подосиновском районе мост через реку Пушма готов на 35%

Ремонт моста через реку Пушма идет с опережением графика. Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области.

В Подосиновском районе продолжается реконструкция моста через реку Пушма, который находится на участке Пинюг - Скрябино. В министерстве транспорта Кировской области сообщили, что готовность объекта достигла 35 процентов. Сейчас вместо старой деревянной переправы строители возводят надежное капитальное сооружение. Новый мост рассчитан на современные транспортные нагрузки и суровый климат региона.

- Все работы идут с опережением графика, - рассказали в министерстве.

В дорожном комитете области рассказали, что подрядчик уже закончил устройство железобетонных опор и установил металлическое пролётное строение. Сейчас специалисты монтируют плиты пролётного строения. Впереди еще несколько важных этапов: устройство гидроизоляции, укладка дорожного полотна, благоустройство территории и финальные пусконаладочные работы. Полностью закончить строительство и ввести мост в эксплуатацию планируют в ноябре 2026 года.