Котельничанка оставила троих детей от 3 до 9 лет одних дома и получила штраф

В Котельниче осудили мать, которая оставила троих маленьких детей без присмотра. Инцидент произошел 24 июля 2025 года.

Как стало известно, сотрудники центра детской помощи пришли в квартиру и обнаружили детей одних. Матери дома не было, причем отсутствовала она долгое время. Детям было 9, 8 и 3 года, которых сразу же изъяли из семьи.

Уточняется, что на момент вынесения приговора женщину уже ограничили в родительских правах. Суд назначил ей наказание в виде штрафа. Кроме того, прокуратура добилась частного постановления в адрес территориальной комиссии по делам несовершеннолетних из-за неэффективной работы специалистов по защите прав детей.