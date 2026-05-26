Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 мая 2026 6:42

Котельничанка оставила троих детей от 3 до 9 лет одних дома и получила штраф

Суд оштрафовал мать из Котельнича за долгое отсутствие дома с тремя детьми
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Прокуратура добилась частного постановления в адрес комиссии по делам несовершеннолетних за плохую работу.

Прокуратура добилась частного постановления в адрес комиссии по делам несовершеннолетних за плохую работу.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Котельниче осудили мать, которая оставила троих маленьких детей без присмотра. Инцидент произошел 24 июля 2025 года.

Как стало известно, сотрудники центра детской помощи пришли в квартиру и обнаружили детей одних. Матери дома не было, причем отсутствовала она долгое время. Детям было 9, 8 и 3 года, которых сразу же изъяли из семьи.

Уточняется, что на момент вынесения приговора женщину уже ограничили в родительских правах. Суд назначил ей наказание в виде штрафа. Кроме того, прокуратура добилась частного постановления в адрес территориальной комиссии по делам несовершеннолетних из-за неэффективной работы специалистов по защите прав детей.