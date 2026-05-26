В Слободском ищут 14-летнюю Марьяну Панченко

Волонтеры отряда «Первый» опубликовали ориентировку.

В Слободском пропала 14-летняя девочка. Днем 25 мая без вести исчезла Марьяна Панченко. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Первый», которые уже занимаются ее поисками.

Приметы пропавшей: рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, длинные черные волосы. В день исчезновения она была одета в длинное черное платье с белым цветком. На ногах - коричневые кроссовки. С собой девочка взяла черную сумку.

Всех, кто что-либо знает о ее местонахождении, просят позвонить инфоргу Марии по телефону 8-953-139-14-73 или сообщить в полицию.