В Кирове столкнулись Toyota и Nissan: пострадали три человека

В воскресенье, 24 мая, в Кирове столкнулись Toyota и Nissan, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 0.18 на улице Пролетарской. Неподалеку от дома №15 столкнулись Toyota и Nissan. За рулем первого авто находилась 18-летняя девушка, а за рулем второго – 28-летняя.

В результате ДТП пострадали три человека. Травмы получили водитель Nissan, а также ее 18-летняя и 21-летняя пассажирки.

«По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и условия происшествия», – говорится в сообщении.