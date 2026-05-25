НовостиПроисшествия25 мая 2026 11:56

В Юрье столкнулись мопед и Renault: пострадали двое подростков

Двое подростков пострадали в ДТП с мопедом и Renault в Кировской области
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В воскресенье, 24 мая, в Юрье столкнулись мопед Vento и Renault Duster, в результате чего пострадали двое подростков. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла в 12.10 на улице Калинина. Неподалеку от дома №17А столкнулись Vento и Renault. За рулем мопеда находился 17-летний подросток. Иномаркой управлял 60-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали два человека. Травмы получили водитель мопеда и его 16-летняя пассажирка. По факту ДТП проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Всего за период с 22 по 24 мая в Кировской области произошло 22 ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности 27 человек.