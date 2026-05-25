В Кирово-Чепецком районе компания перекрыла людям выход к водоему

В Кирово-Чепецком районе приставы заставили фирму убрать заборы с берега реки. Фото: УФССП России по Кировской области.

В Кирово-Чепецком районе судебные приставы добились исполнения решения суда. Поводом для разбирательства стал иск министерства охраны окружающей среды региона. Суд обязал компанию, которая занимается вывозом мусора, переработкой вторсырья и арендой спецтехники, снести незаконные заборы и другие сооружения, установленные вдоль берега реки в природоохранной зоне.

Когда исполнительный лист попал к приставам, сотрудник ведомства встретился с руководителями организации. Он объяснил, как именно нужно выполнить судебное решение. Представителей компании предупредили о последствиях отказа: административные штрафы и даже уголовная ответственность.

Фирма решила не дожидаться принудительных мер и выполнила все требования добровольно. Ограждения полностью демонтировали. Теперь местные жители снова могут свободно подходить к береговой линии реки. Свободный доступ к воде восстановлен.