Власти Кировской области планируют расселить 270 квартир в домах

На совещании в правительстве губернатор Александр Соколов рассказал о программе переселения людей из аварийного жилья. В 2026-2027 годах в Кировской области планируют переселить 506 человек.

Речь идет о 270 квартирах в домах, которые признали аварийными еще в 2017-2018 годах. Соколов подчеркнул, что в некоторых зданиях есть риск обрушения, поэтому работать нужно как можно быстрее. Он поручил региональному минстрою заключить все контракты до конца 2026 года.