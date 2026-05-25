В Кирове завершились поиски пропавшего 77-летнего мужчины

В Кирове нашли пропавшего мужчину 1949 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Как сообщалось ранее, 77-летний мужчина пропал в пятницу, 22 мая. С тех пор его местонахождение оставалось неизвестным. Сообщалось, что пропавший был одет в черную рубашку, синие джинсы и коричневые ботинки.

Позднее стало известно, что мужчину нашли. Уточняется, что кировчанин жив. Где горожанин был все это время и при каких обстоятельствах его нашли, не сообщается.