Мошенник из Омска взял микрозаем от лица жителя Оричевского района

Злоумышленника задержали. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным УМВД России по Кировской области, в марте к сотрудникам обратился 27-летний житель поселка Мирный Оричевского района.

Все началось с того, что мужчина сменил номер телефона. После этого, ему пришло уведомление об оплате заказа стоимостью 2 тысячи рублей на маркетплейсе.

Кроме того, кто-то взломал аккаунт потерпевшего в соцсети и взял от его лица микрозаем размером 3 тысячи рублей.

Специалисты выяснили, что данные операции совершили с территории Омской области. Сотрудники нашли и задержали подозреваемого. Им оказался житель Омска 2003 года рождения.

Мошенник получил доступ к старому номеру телефона и использовал его в своих целях. На данный момент специалисты проводят расследование.