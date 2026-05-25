В Арбаже мужчина украл телефон у подростка

Как сообщает УМВД России по Кировской области, инцидент произошел поздним вечером в пгт Арбаж. К 14-летнему подростку подошел незнакомый мужчина. Он выхватил телефон из рук мальчика и убежал.

Заявление в полицию написали родители подростка. Стоимость похищенного устройства оценили в 35 тысяч рублей.

В течение суток сотрудники нашли и задержали нарушителя. Им оказался местный житель 1978 года рождения. Специалисты уже изъяли у него украденный телефон и в ближайшее время вернут его хозяину.

Также дознаватель возбудил уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж). На данный момент сотрудники проводят расследование.