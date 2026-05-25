Мотоциклиста из Слободского лишили свободы и водительских прав

По данным прокуратуры Кировской области, 7 июля прошлого года 25-летний житель Слободского ехал по дороге в пгт Вахруши на мотоцикле «Минск». При этом гражданин был пьян.

Мужчину остановили сотрудники полиции. При проверке они обнаружили, что ранее его уже привлекали к ответственности на аналогичное нарушение.

В результате гражданина признали виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 1 год 3 месяца. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии общего режима. Также его лишили водительских прав на 4 года.