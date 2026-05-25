Житель Уржумского района незаконно вырубил березы и осину

Трактор и бензопилу конфисковали. Фото: прокуратура Кировской области.

Как сообщает прокуратура Кировской области, в декабре прошлого года 57-летний житель Уржумского района незаконно вырубил на территории местного участкового лесничества 13 берез и 1 осину.

Для этого мужчина использовал трактор «МТЗ-80Л» и бензопилу. Общая сумма ущерба составила 131 тысячу рублей.

В результате гражданина привлекли к ответственности по п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере).

При этом нарушитель признал свою вину и полностью возместил ущерб до вынесения приговора. Суд назначил ему наказание в виде штрафа размером 70 тысяч рублей. Также специалисты конфисковали трактор и бензопилу гражданина.