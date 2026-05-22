Жители Кировской области могут с выгодой оплатить счета за энергоресурсы

Кировский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» объявляет о старте акции «Идем с теплом!». Клиенты компании в Кировской области смогут списать пени*, если оплатят задолженность и текущий платеж за электроэнергию, горячую воду и отопление**.

Для оплаты можно использовать любой из доступных способов: онлайн — с помощью QR-кода на квитанции, в мобильном приложении «ЭнергосбыТ+» или на сайте компании, по реквизитам через банковские приложения и в банкоматах.

Для кировчан участие в акции «Идем с теплом!» это хорошая возможность перед летними отпусками погасить задолженность за коммунальные услуги без штрафных санкций.

После оплаты списание пеней клиент увидит в квитанции за следующий месяц.

Внести текущие платежи и погасить долги необходимо до 30 июня 2026 года.

* Не распространяется на пени, подтвержденные судебным актом

** В акции участвуют услуги поставщиков: Филиал Кировский ПАО «Т Плюс», Кировский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»