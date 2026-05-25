Годовая инфляция в Кировской области снизилась до 6,4%

В апреле 2026 года цены в Кировской области выросли на 0,06% по сравнению с мартом. Годовая инфляция в регионе замедлилась до 6,4%, но все равно она выше среднероссийского уровня, который составляет 5,58%. Об этом сообщили в кировском отделении Волго-Вятского главного управления Банка России со ссылкой на данные Росстата.

В апреле в регионе подешевели продукты питания, зато непродовольственные товары и услуги продолжали расти в цене. За последние 12 месяцев рост цен на еду и непродовольственные товары оказался ниже общей инфляции, а вот услуги подорожали сильнее среднего уровня. В Банке России отметили, что с учетом сезонной корректировки цены в Кировской области в апреле увеличивались медленнее, чем месяц назад. На ситуацию повлияли два фактора: выросло предложение отдельных продуктов и укрепился рубль.

В целом по стране годовая инфляция тоже продолжает замедляться. По данным Росстата, месячный рост цен в апреле оказался заметно ниже мартовского. Это связано с тем, что некоторые товары и услуги либо подешевели, либо дорожали гораздо медленнее.