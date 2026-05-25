Проект благоустройства набережной разрабатывают в Кирове

Александр Соколов представил министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину проект благоустройства набережной в Кирове. Фото: пресс-центр Правительства Кировской области.

Губернатор Кировской области Александр Соколов и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин обсудили важные для региона инфраструктурные проекты. Их реализуют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Итоги встречи Соколов подвел на оперативном совещании с правительством.

Одна из тем - обновление котельных в Слободском. Сейчас они работают на угле и мазуте, что сильно влияет на тарифы на тепло. В 2026-2027 годах 5 котельных переведут на газ. Также говорили о строительстве дублера улицы Ленина. Это будет шестиполосный проспект Липатникова длиной почти 5 километров в южной части Кирова. Его построят под крупнейшее в области возведение жилых кварталов на площади почти 200 гектаров. Там появится 1,7 миллиона квадратных метров жилья с детскими садами, школами, поликлиниками, спортобъектами и общественными пространствами. Новая дорога свяжет жилой комплекс с другими районами города. Министр оценил проект и пообещал поддержать обращение региона в ДОМ.РФ.

Ирек Файзуллин отметил Кировскую область как одного из лидеров по комплексному развитию территорий. В регионе реализуют 55 договоров КРТ (комплексного развития территорий). Потенциал строительства - 3,5 миллиона квадратных метров жилья. При федеральной поддержке регион планирует построить дороги на улице Воровского (от Ульяновской до Московской) и реконструировать улицу Песочную.

Самым масштабным проектом является строительство набережной в Кирове и благоустройство оврагов на площади больше 83 гектаров. Это вовлечет большую территорию в градостроительный потенциал. Если наложить проект на карту и смотреть сверху, он по форме напоминает герб Кирова - лук со стрелой.