В Кировской области на один день запретят продажу алкоголя

В 2026 году последние звонки проходят 26 мая, День молодежи - 27 июня.

В Кировской области завтра, 26 мая, запретят розничную продажу алкоголя. Причиной ограничений являются последние звонки в школах. Напомним, запрет действует в соответствии с областным законом. Спиртное нельзя будет купить в магазинах региона в день проведения «последних звонков».

Добавим, что в области алкоголь не продают ив Международный день защиты детей (1 июня), в День молодежи (27 июня) и в День знаний (1 сентября). Если эта дата выпадает на воскресенье, то запрет переносится на следующий рабочий день.