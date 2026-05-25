83-летний кировчанин отдал курьерам 3,8 миллиона рублей

Следователи управления МВД России по Кирову расследуют уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Жертвой стал 83-летний пенсионер из областного центра, который лишился 3,8 млн рублей.

Как рассказали в полиции, мужчина доверился незнакомцам, которые звонили ему на домашний телефон. Аферисты представлялись сотрудниками Центробанка, ФСБ и Росфинмониторинга. Они сообщили пожилому мужчине о каком-то «перевыпуске денежных средств», а для обмена нужно было собрать все сбережения, которые есть дома, и отдать специальному уполномоченному сотруднику.

Пенсионер поверил и согласился. К нему домой дважды приходили неизвестные девушки. Первый раз - через несколько дней после звонка, второй - спустя еще 10 дней. Мужчина передавал им пакеты с деньгами: сначала 2,5 млн рублей, потом 1,2 млн рублей. К обещанному сроку ему ничего не вернули.

Сейчас полицейские устанавливают личности звонивших и курьеров.