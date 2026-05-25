Пик активности клещей в Кировской области придется на май-июнь

Управление Роспотребнадзора по Кировской области предупреждает жителей: сезон клещей в самом разгаре. Пик активности иксодовых клещей фиксируют в мае-июне, когда членистоногие особенно опасны. Ведомство призывает граждан соблюдать меры предосторожности на садовых участках, в лесу, да и просто на прогулке в парке.

Собираясь в зеленую зону, надевайте светлую одежду с длинными рукавами, советуют в Роспотребнадзоре, и обязательно обрабатывайте ее репеллентами. Жителям Кировской области также напомнили о необходимости осматривать себя и своих спутников каждые 15-20 минут, а вернувшись домой, тщательно проверять вещи, сумки, букеты цветов и шерсть домашних животных. Клещи часто проникают в жилище именно так 0 на одежде или на питомцах.

По данным на прошлую неделю, большинство укусов (почти 80 процентов) произошло на личных приусадебных и дачных участках. Это значит, что опасность подстерегает не только в глухом лесу, но и вблизи собственного дома. С начала сезона число обращений по поводу укусов клещей оказалось в 1,8 раза ниже, чем за аналогичный период 2025 года.