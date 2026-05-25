По данным портала gismeteo.ru, на неделе с 25 по 31 мая кировчан ждет резкое похолодание. Так, в понедельник, 25 мая, температура воздуха еще будет колебаться от +9 до +21 градуса, но уже во вторник, 26 мая, столбики термометров покажут всего +14...+16.

В среду, 27 мая, ожидается +12...+16. В четверг, 28 мая, станет еще холоднее - от +9 до +13. В пятницу и субботу, 29 и 30 мая, температура будет держаться в пределах +9...+15. А в воскресенье, 31 мая, воздух прогреется до +9...+17.

Дожди синоптики прогнозируют каждый день, грозы возможны во вторник и среду. В ближайшие дни ожидается преимущественно пасмурная погода. Максимальная скорость ветра составит 7-8 метров в секунду.