За сутки в Кировской области потушили 6 пожаров

В Лальске сгорел легковой автомобиль, а в Кирово-Чепецке - частная баня.

За минувшие сутки, 24 мая, в Кировской области произошло сразу 6 пожаров. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС. Четыре возгорания случились в самом Кирове.

На улице Пугачева загорелся бытовой вагончик. На улице Искры горело заброшенное здание. В поселке Садаковский на улице Степной вспыхнула опора линии электропередач, а на улице Ульяновская огонь охватил открытую территорию.

Пожары на открытых пространствах зафиксировали и в других районах. В Вятских Полянах и поселке Красная Поляна Вятскополянского района тоже горела трава и мусор. Аналогичные случаи произошли в селе Мухино Зуевского района, деревне Мазары и поселке Пиляндыш Уржумского района. В Кирово-Чепецке (СДТ-15) выгорела частная баня. В поселке Лальск Лузского района огонь уничтожил легковой автомобиль.