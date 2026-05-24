В воскресенье, 24 мая, в Слободском прошел ежегодный крестный ход с иконой «Неопалимая купина». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области.

«Этот тихий городок поражает провинциальной красотой и количеством действующих храмов. Все они встречали паломников праздничным перезвоном колоколов», – говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие местные жители, а также сотрудники МЧС.

Крестный ход в Слободском проводят почти 200 лет. Это связано с крупным пожаром, который произошел в 1831 году. Тогда пламя уничтожило почти половину города. Жители не смогли справиться с этим ЧП.

«Уповать оставалось только на Бога. Жители обратились к нему за защитой. Свершилось чудо – начался сильный ливень, пожар утих. И тогда горожане дали обет ежегодно совершать крестный ход», – рассказали в министерстве.