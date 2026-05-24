Молодые пары Кировской области смогут выиграть сертификат на свадьбу

Молодые пары Кировской области смогут выиграть сертификат на организацию своей свадьбы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Конкурс для влюбленных организовал кировский Дворец молодежи. Главный приз – сертификат на организацию торжественной церемонии бракосочетания. В конкурсе могут принять участие пары в возрасте до 35 лет. И жених, и невеста должны жить в Кировской области как минимум три года. Заявление в ЗАГС уже должно быть подано.

«Всё, что нужно сделать, – снять трехминутное видео о вашей встрече в Кировской области, поделиться постом в социальных сетях и подать заявку», – говорится в сообщении.