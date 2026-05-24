НовостиОбщество24 мая 2026 11:45

В Кирове более 200 человек прошли тест по русскому языку

В городе прошла акция «Русский язык – наше достояние»
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В просветительской акции «Русский язык – наше достояние» в Кирове приняли участие более 200 человек. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Акция прошла в Доме дружбы народов. В мероприятии приняли участие более 200 школьников, студентов и курсантов. Они прослушали лекцию кандидата филологических наук ВятГУ Андрея Злобина, посвященные изучению и сохранение русского языка. Далее кировчане прошли тест по русскому языку. Они ответили на 20 вопросов.

Далее ребята посетили выставку от Центра русской культуры и письменности «Мир». Кроме того, они приняли участие в мастер-классе по каллиграфии.