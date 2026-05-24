В Кирове мужчина пытался украсть продукты: его задержали

В Кирове сотрудники Росгвардии задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в краже из магазина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на улице Попова. В одном из продуктовых магазинов сработала тревожная кнопка. На место прибыл росгвардейцы. В магазине находился мужчина. Он набрал продуктов на сумму более 1200 рублей, а затем попытался вынести товар, не расплатившись.

«Сотрудники вневедомственной охраны передали гражданина полицейским для дальнейшего разбирательства», – говорится в сообщении.