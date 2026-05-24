В Кирове открыли «Парту Героя» в честь поэта-фронтовика Любовикова

В школе №22 в Кирове открыли «Парту Героя» в честь поэта-фронтовика Овидия Любовикова. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Любовиков – выпускник школы №22.В церемонии открытии парты приняли участие дети, педагоги, родственники героя, а также общественники. Многим жителям Любовиков известен как автор стихов, которые высечены на мемориале у Вечного огня на набережной Грина.

Любовиков родился 26 октября 1924 года в селе Усть-Чепца (ныне Кирово-Чепецк). В 16 лет, в феврале 1942-го, он добровольцем ушел на фронт и воевал в составе лыжного батальона. Любовиков прошел всю войну: был командиром взвода ПВО, артиллерийского взвода, батареи «Катюш», освобождал Подмосковье, новгородскую и псковскую земли, Прибалтику. Был ранен, но вернулся в строй.

После войны Любовиков работал журналистом, в том числе в «Кировской правде». Его стихотворение «В строй!», написанное в июне 1941-го, читал по всесоюзному радио Юрий Левитан. В 1967 году стихи Овидия Любовикова были высечены на обелиске у Вечного огня в Кирове.