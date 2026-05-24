За сутки в Кировской области потушили шесть пожаров

В субботу, 23 мая, в Кировской области потушили в общей сложности шесть техногенных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Один из пожаров произошел в Омутнинском районе. В поселке загорелись дом и баня. На место прибыли пожарные. Они потушили огонь. Площадь возгорания составила 34 квадратных метра. На месте происшествия работали восемь человек и три единицы техники.

Еще один пожар произошел в пгт Оричи. На улице Западной загорелся автомобиль. К тушению огня привлекли трех пожарных и одну единицу техники. Площадь возгорания составила один квадратный метр. В обоих случаях предполагаемой причиной пожара стала неисправность электрооборудования.

Кроме того, за сутки в Кировской области произошло пять ДТП и другие аварийные ситуации.