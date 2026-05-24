В Кирове колонна байкеров почтит память погибшего мотоциклиста

В понедельник, 25 мая, колонна байкеров простится с другом, погибшим в результате ДТП в Кирове. Об этом сообщается на странице мотоклуба Circle of Honor mcc Russia в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщалось ранее, трагедия произошла в ночь на четверг, 21 мая, в Нововятском районе. Пьяный 27-летний кировчанин ехал за рулем Chery по улице Советской со стороны слободы Корчемкино в сторону слободы Сошени. Неподалеку от дома № 1А иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в мотоцикл. За рулем находился 26-летний кировчанин. В результате ДТП погиб мотоциклист. От полученных травм он скончался на месте. Возбуждено уголовное дело.

В мотоклубе рассказали, что погибший – байкер Павел Конышев. С ним простятся в понедельник. Траурная церемония будет проходить с 9.00 до 10.00 на улице Менделеева, 13a. Колонна мотоциклистов начнет собираться в восемь утра на парковке ТЦ «Макси» на улице Московской, 102/1. Выезд запланирован на 8.30

«Просьба вести себя организованно, соблюдать правила, не создавать помех и столпотворение мешающих другим участникам дорожного движения. Давайте красиво проводим человека и почтим его память», – говорится в сообщении.