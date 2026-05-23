Кировчанин обокрал мужчину, лежавшего на улице без сознания

Кировчанин украл телефон у потерявшего сознание на улице мужчины

В Кирове ранее судимого 30-летнего местного жителя подозревают в краже телефона. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Вечером мужчина шел по улице Риммы Юровской. В какой-то момент ему стало плохо. Спустя время он пришел в себя. Пострадавший обнаружил, что у него пропала сумку с банковскими картами и смартфоном. Сумма ущерба составила 11 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали.

«На допросе фигурант рассказал, что забрал сумку, пока потерпевший был без сознания», – говорится в сообщении.

Телефон кировчанин продал, а деньги потратил. Остальные вещи подозреваемый выбросил. Телефон вернули владельцу.