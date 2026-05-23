За сутки в Кировской области потушили три пожара

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кировской области

В пятницу, 22 мая, в Кировской области потушили в общей сложности три техногенных пожара. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Один из пожаров произошел в Кирове. На улице Красной Звезды загорелся нежилой дом. Площадь возгорания составила 24 квадратных метра. На месте происшествия работали 17 человек и пять единиц техники. Предположительно, причиной случившегося стал внесенный источник огня.

Еще один пожар произошел в Кирово-Чепецке. На проспекте Кирова загорелся подъезд многоэтажки. Площадь возгорания составила один квадратный метр. На месте происшествия работали семь человек и две единицы техники.

«Предполагаемая причина - неосторожное обращение с огнем», – рассказали в министерстве.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что за сутки в Кировской области произошло шесть ДТП и других аварийных ситуаций.