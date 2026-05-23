В Кирове задержали трех молодых людей с баллонами газа

Сотрудники Росгвардии задержали трех молодых людей с баллонами газа в Кирове Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове сотрудники Росгвардии задержали трех молодых людей с баллонами газа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на улице Капитана Дорофеева. Из магазина поступил тревожный сигнал. На место прибыли росгвардейцы. К силовикам обратилась сотрудница магазина. Она рассказала, что в тамбуре трое молодых людей начали вдыхать содержимое газовых баллонов. На замечания они никак не реагировали. Молодых людей задержали и передали полицейским.