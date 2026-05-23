С начала года мошенники украли у жителей Кировской области более 500 млн рублей

С начала 2026 года мошенники украли у жителей Кировской области в общей сложности 527,4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

С начала года мошенники обокрали 1642 человека. Общая сумма ущерба составила 527,4 млн рублей. Преступники представлялись сотрудниками прокуратуры, ФСБ, налоговой, Центробанка, портала «Госуслуги», почты и других организаций. Для связи аферисты использовали не только мобильную связь, но и мессенджеры. Они отправляли фотографии поддельных документов. Нередко мошенники привлекали к преступлениям курьеров.

Прокуратура направила 573 иска о взыскании денег средств с дропперов и 25 исков о признании недействительными кредитных договоров, заключенных потерпевшими под влиянием мошенников.