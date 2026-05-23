НовостиПроисшествия23 мая 2026 12:03

В Оричевском районе женщина установила приложение и лишилась больше 40 тысяч рублей

Мошенники украли у жительницы Кировской области 43 тысячи рублей
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники украли у жительницы Оричевском районе 1958 года рождения 43 тысячи рублей под предлогом помощи в получении дополнительного дохода. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Кировской области.

Около месяца назад женщине в мессенджере написал незнакомец. Собеседник предложил свою помощь в получении дополнительного заработка на инвестициях. Жительница Кировской области согласилась. Женщина зарегистрировалась на предложенном сайте и скачала приложение биржи.

«Однако, как позже выяснили полицейские, на самом деле ей направили приложение, дающее доступ к управлению ее устройством», – говорится в сообщении.

Таким образом преступники вошли в банковское приложение и украли деньги с кредитной карты. Возбуждено уголовное дело.