Кировская область готова принять пострадавших в результате теракта в ЛНР

Кировская область готова принять на лечение людей, пострадавших в результате теракта в Луганской Народной Республике. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил губернатор Александр Соколов.
«Прицельно по спящим детям Луганщины ударила террористическая киевская хунта», – написал он.
Украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа педагогического университета. В это время там спали подростки. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.
«Бесчеловечно, подло — убийцы. Такие действия не имеют оправдания!», – подчеркнул Соколов.
Губернатор добавил, что вся Кировская область скорбит вместе с ЛНР. Руководитель региона выразил соболезнования и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
«Готовы взять на лечение ребят. Чужой беды, чужих детей не бывает. Мы — одна страна, одна семья», – заключил кировский губернатор.