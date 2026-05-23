В Кирове пропал 77-летний мужчина: его ищут второй день

В Кирове ищут пропавшего Кокоулина Юрия Аркадьевича 1949 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 77-летний мужчина пропал в пятницу, 22 мая. С тех пор его местонахождение остается неизвестным.

Рост пропавшего – 167 сантиметров, он худощавого телосложения с седыми волосами. Мужчина был одет в черную рубашку, синие джинсы и коричневые ботинки.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам: 8 (909) 130-09-89, 8 (800) 700-54-52 или 112.