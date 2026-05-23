В Кирово-Чепцке ремонтируют наплавной мост через реку Чепца

В Кирово-Чепцке начался ремонт наплавного моста через реку Чепца. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В конце ноября перед ледоставом на реке выше по течению появилась шуга. Конструкции моста не выдержали нагрузки. Из-за этого одна из аппарелей получила повреждения. Такая ситуация связана с тем, что подрядчик не принял необходимых мер. Администрация направила в суд исковое заявление. От подрядчика требуется возместить расходы, понесенные муниципалитетом.

Мост начали ремонтировать. Далее проведут обычные сезонные мероприятия. В частности, речь идет о замене части мостового настила и установке ограждений.

«Сразу после этого движение транспорта по мосту будет открыто», – говорится в сообщении.