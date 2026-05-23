В Омутнинском районе простятся с бойцом, погибшим в зоне СВО

Фото: пресс-служба администрации Вятского сельского поселения

Во вторник, 26 мая, в Омутнинском районе простятся с бойцом, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Вятского сельского поселения.

В зоне СВО погиб Волосков Юрий Анатольевич. Он родился в 1995 году в деревне Ежово. Житель Кировской области погиб в 2025 году при выполнении боевых задач. В администрации выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

С уроженцем Кировской области простятся во вторник. Траурная церемония пройдет в Вятском доме культуры.

«Светлая память Герою», – говорится в сообщении.