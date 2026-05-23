В Белохолуницком районе пропала 52-летняя женщина: ее ищут третий день

Фото: "Лиза Алерт"

В Белохолуницком районе ищут пропавшую Чувашеву Ирину Юрьевну 1973 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 52-летняя женщина – жительница поселка Климковка. Она пропала в четверг, 21 мая. С тех пор местонахождение женщины остается неизвестным.

Рост пропавшей – 162 сантиметра, она плотного телосложения с темными короткими волосами и карими глазами. Женщина была одета в яркое платье в цветочек, серую кофту, коричневые колготки и красные кроссовки с белой подошвой. Она нуждается в медицинской помощи.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.