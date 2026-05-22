НовостиОбщество22 мая 2026 14:00

В Кировской области мужчину с психическим расстройством лишили прав

Прокуратура сочла такого водителя угрозой для окружающих
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Суд признал требования прокурора законными и прекратил право на управление транспортом.

Прокуратура Арбажского района проверила, как соблюдается законодательство о безопасности дорожного движения. Внимание сотрудников ведомства привлек 55-летний местный житель. У него было действующее водительское удостоверение, но при этом он стоял на учете у врача-психиатра-нарколога. В его медицинской карте значилось психическое расстройство из-за зависимости от алкоголя, что является прямым противопоказанием для управления любым транспортом.

В прокуратуре посчитали, что такой водитель опасен на дороге. Люди с подобными ограничениями могут спровоцировать аварию, покалечить или даже убить окружающих, а также нанести материальный ущерб.

Надзорное ведомство подало в суд иск с требованием лишить мужчину прав. Суд согласился с прокурором. Теперь управлять машиной этому человеку запрещено. В прокуратуре Кировской области уточнили, что исполнение решения суда остается на контроле.