В Кировской области мужчину с психическим расстройством лишили прав

Прокуратура Арбажского района проверила, как соблюдается законодательство о безопасности дорожного движения. Внимание сотрудников ведомства привлек 55-летний местный житель. У него было действующее водительское удостоверение, но при этом он стоял на учете у врача-психиатра-нарколога. В его медицинской карте значилось психическое расстройство из-за зависимости от алкоголя, что является прямым противопоказанием для управления любым транспортом.

В прокуратуре посчитали, что такой водитель опасен на дороге. Люди с подобными ограничениями могут спровоцировать аварию, покалечить или даже убить окружающих, а также нанести материальный ущерб.

Надзорное ведомство подало в суд иск с требованием лишить мужчину прав. Суд согласился с прокурором. Теперь управлять машиной этому человеку запрещено. В прокуратуре Кировской области уточнили, что исполнение решения суда остается на контроле.