В Кирове стартовала акарицидная обработка

Обработка включена в перечень работ по содержанию улично-дорожной сети. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове начали травить клещей. В этом году контракты на акарицидную обработку заключили не только территориальные управления, но и дирекция благоустройства.

Работы включили в перечень мероприятий по содержанию улично-дорожной сети. Специальными сертифицированными препаратами обрабатывают бульварные зоны и участки вдоль дорог. В администрации сообщили, что подрядчики должны завершить первый цикл до 1 июня.

Сейчас обработка идет на Октябрьском проспекте, улицах Ломоносова, Мира, Московской, Производственной и других участках. Всего в списке больше 20 городских локаций.