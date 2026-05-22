Сельхозпредприятие «Заречье» перешло на оборотное водоснабжение

Министр охраны окружающей среды Кировской области Тимур Абашев вместе с депутатом Законодательного Собрания от «Единой России» Согомоном Аракеляном проверили, как сельхозпредприятие «Заречье» в деревне Малая Субботиха соблюдает экологические законы. Ранее губернатору Александру Соколову жаловались на загрязнение природы мясокомбинатом. Глава региона поручил министерству решить эту проблему.

Тимур Абашев рассказал, что специалисты выехали на место и действительно нашли нарушения. После переговоров и совместной работы предприятие разработало план перехода на систему оборотного водоснабжения. С тех пор сброс сточных вод прекратился. Недавно состоялась очередная проверка.

Сейчас отходы жизнедеятельности животных хранятся в специальных лагунах. Навоз вывозят на поля в качестве удобрения, но только после того, как нейтрализуют опасные бактерии. Согомон Аракелян отметил, что в лагунах идет цикличный процесс, и вредных выбросов в природу нет. Тимур Абашев подчеркнул: ситуацию держат на контроле.