В Кировской области обследуют больше 9,5 тысячи домов

В Кировской области корректируют программу капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом рассказали в министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона. Такая же работа уже прошла в других субъектах: в 2023 году программу актуализировали в Пермском крае и Ивановской области, а в 2024-м - в Нижегородской области.

Специалисты подрядной организации обследуют каждый дом, который входит в областную программу капремонта. Это нужно, чтобы выяснить, какие здания требуют работ в первую очередь. В минэнерго пояснили, что корректировка нужна для того, чтобы планировать ремонт не по году постройки, а на основе реального технического состояния зданий. Такая система гибче и позволяет эффективнее распределять деньги, и ремонтировать в первую очередь то, что действительно необходимо.

Эксперты подрядной организации уже обследовали больше 1800 зданий по всему региону, а всего в плане - более 9,5 тысячи домов.

Напомним, в 2026 году в Кировской области продолжат комплексный капитальный ремонт образовательных организаций. По нацпроекту «Молодежь и дети» планируют отремонтировать и оснастить современным оборудованием 29 школьных зданий и 4 техникума, а в рамках нацпроекта «Семья» обновят 6 детских садов.

Работы включают ремонт фасадов, кровли, систем отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции. Также сделают электрику, заменят окна и двери, обновят пожарную сигнализацию и систему оповещения, проведут внутреннюю отделку. Кроме того, закупят новую мебель, современные интерактивные средства обучения, спортивный инвентарь и модернизируют пищеблоки. Из федерального бюджета на эти цели выделили 1,5 миллиарда рублей.