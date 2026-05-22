Под Кировом создадут частный индустриальный парк

Под Кировом планируют создать частный индустриальный парк. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Индустриальный парк появится в селе Русском. Группа компаний «Гидротермика» откроет собственные производства. Кроме того, до конца 2026 года на территории парка введут в эксплуатацию более 20 тысяч квадратных метров промышленных площадей. Это позволит привлечь дополнительные резидентов. Уточняется, что речь идет о производителях собственного продукта.

«Проект предусматривает значительные инвестиции — свыше 520 млн рублей», – говорится в сообщении.